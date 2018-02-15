Яшин не будет конкурировать с Гудковым на предстоящих выборах мэра Москвы

14 февраля. /Mossovetinfo.ru/ - - Лидер движения «Солидарность» и глава муниципального округа «Красносельский» города Москвы Илья Яшин в интервью Жанне Немцовой в передаче «Немцова.Интервью» на Deutsche Welle (DW) сказал, что не будет конкурировать с Дмитрием Гудковым на предстоящих выборах мэра Москвы. По мнению Яшина, возможно демократам для выбора единого кандидата «будет смысл провести праймериз».



«Я совершенно точно не буду конкурировать с Гудковым на этих выборах. Это неправильно и будет вредить общему делу. Я считаю, что у демократической оппозиции должен быть единый кандидат. Если мы не сможем договориться во время рабочих консультаций о таком кандидате, возможно, будет смысл провести праймериз», - сказал Яшин.



«Создавать нездоровую конкуренцию неправильно, и я в этом не хочу участвовать», - подчеркнул Яшин.



Также Яшин раскритиковал итоги работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы сказав, что «все благие инициативы Собянина сводятся к профанации». Словами «дорого и неэффективно можно охарактеризовать управленческий стиль Собянина», - сказал Илья Яшин.