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Общество     15.02.2018 00:23

Яшин не будет конкурировать с Гудковым на предстоящих выборах мэра Москвы

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Теги:  Москва  мэр  выборы  мэр-2018  Яшин  Гудков  праймериз  Собянин  эффективность 

14 февраля. /Mossovetinfo.ru/ - - Лидер движения «Солидарность» и глава муниципального округа «Красносельский» города Москвы Илья Яшин в интервью Жанне Немцовой в передаче «Немцова.Интервью» на Deutsche Welle (DW) сказал, что не будет конкурировать с Дмитрием Гудковым на предстоящих выборах мэра Москвы. По мнению Яшина, возможно демократам для выбора единого кандидата «будет смысл провести праймериз».

«Я совершенно точно не буду конкурировать с Гудковым на этих выборах. Это неправильно и будет вредить общему делу. Я считаю, что у демократической оппозиции должен быть единый кандидат. Если мы не сможем договориться во время рабочих консультаций о таком кандидате, возможно, будет смысл провести праймериз», - сказал Яшин.

«Создавать нездоровую конкуренцию неправильно, и я в этом не хочу участвовать», - подчеркнул Яшин.

Также Яшин раскритиковал итоги работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы сказав, что «все благие инициативы Собянина сводятся к профанации». Словами «дорого и неэффективно можно охарактеризовать управленческий стиль Собянина», - сказал Илья Яшин.

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Теги: 
Москва  мэр  выборы  мэр-2018  Яшин  Гудков  праймериз  Собянин  эффективность 

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