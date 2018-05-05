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Происшествия     05.05.2018 20:15

300 человек доставлены в полицию с несогласованной акции в центре Москвы

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Теги:  Москва  центр  полиция  мероприятие  нарушение  задержание 

5 мая. Mossovetinfo.ru - - 300 человек доставили сотрудники правоохранительных органов в полицию «за нарушения общественного порядка в ходе несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы», сообщила в субботу пресс-служба столичной полиции.

«В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом», отмечается в официальном сообщении.
Как сообщалось ранее, Навальный и Ляскин задержаны для привлечения к ответственности за организацию несогласованного мероприятия.

Ранее полиция официально сообщила, что в несогласованной акции в центре Москвы «принимают участие порядка 1500 человек».

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Карта места

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Теги: 
Москва  центр  полиция  мероприятие  нарушение  задержание 

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