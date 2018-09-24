24 сентября. Mossovetinfo.ru – Симоновский суд Москвы назначил 20 суток административного ареста оппозиционеру Алексею Навальному, признав его виновным в организации несанкционированной акции в центре Москвы 9 сентября.



Ранее в полиции сообщили, что в понедельник Навальный, который отбыл 30 суток ареста по другому административному делу, был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.