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Происшествия     24.09.2018 23:26

Алексей Навальный получил 20 суток административного ареста

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Теги:  Алексей Навальный  Навальный  суд  арест 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – Симоновский суд Москвы назначил 20 суток административного ареста оппозиционеру Алексею Навальному, признав его виновным в организации несанкционированной акции в центре Москвы 9 сентября.

Ранее в полиции сообщили, что в понедельник Навальный, который отбыл 30 суток ареста по другому административному делу, был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.


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Теги: 
Алексей Навальный  Навальный  суд  арест 

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