24 сентября. Mossovetinfo.ru – Симоновский суд Москвы назначил 20 суток административного ареста оппозиционеру Алексею Навальному, признав его виновным в организации несанкционированной акции в центре Москвы 9 сентября.
Ранее в полиции сообщили, что в понедельник Навальный, который отбыл 30 суток ареста по другому административному делу, был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции.
23:26 Происшествия Алексей Навальный получил 20 суток административного ареста
19:44 Город (Москва и область) Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
18:53 Город (Москва и область) Отопительный сезон в Москве начнется 25 сентября
16:35 Происшествия Задержан таксист, подозреваемый в изнасиловании женщины в Москве
16:24 Город (Москва и область) В 2019 году в Московском зоопарке появится еще один вход
10:01 Город (Москва и область) В московских поликлиниках медкарты оснастят радиометками
09:07 Город (Москва и область) Представителем мэра Москвы в Мосгордуме стала Наталья Сергунина
08:55 Город (Москва и область) В Москве реорганизованы два департамента
12:45 Город (Москва и область) Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет
14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы
13:58 Город (Москва и область) Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития
14:43 Город (Москва и область) Пассажирская навигация по Москве-реке завершится в октябре