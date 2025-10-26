Другие материалы
Происшествия
28.10.2025, 09:08
Мужчина-пешеход погиб под колесами электробуса на северо-востоке Москвы
28 октября — Mossovetinfo.ru — Мужчина-пешеход, попавший под электробус на северо-востоке Москвы, от полученных трав...
Происшествия
27.10.2025, 22:08
Более 370 мигрантов задержано в одном из столичных хостелов
27 октября — Mossovetinfo.ru — Более 370 мигрантов задержано в одном из столичных хостелов в ходе рейда Военного следс...
Происшествия
26.10.2025, 08:22
В полиции Коммунарки около 40 человек проверяются на причастность к массовой драке в ЖК «Прокшино»
26 октября — Mossovetinfo.ru — В связи с групповым нарушением общественного порядка в ЖК «Прокшино» (Коммунарка, нов...