Происшествия     28.10.2025 09:08

Мужчина-пешеход погиб под колесами электробуса на северо-востоке Москвы

28 октября — Mossovetinfo.ru — Мужчина-пешеход, попавший под электробус на северо-востоке Москвы, от полученных травм скончался на месте, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы,

По информации пресс-службы ГУП «Мосгортранс», ДТП с участием пешехода и электробуса маршрута м44к, произошло во вторник утром, около 7:35 на ул. Широкая в районе д. 16. По предварительной информации, пешеход переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

Причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Карта места

