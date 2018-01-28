28 января. Mossovetinfo.ru – Оппозиционера Алексея Навального задержали на Тверской улице. Об этом сообщает корреспондент ИА «Моссовет», ссылаясь на видеотрансляцию несогласованной акции на Youtube.



Перед задержанием сотрудники полиции длительное время призывали людей освободить Триумфальную и Тверскую площади и не мешать проходу других граждан, так как проведении акции согласовано не было.



Прокуратура Москвы ранее предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях 28 января в центре столицы.



В этой связи организатору мероприятия – Алексею Навальному – было направлено предостережение о недопустимости нарушения закона.