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Происшествия     29.01.2021 21:35

Олега Навального, Любовь Соболь и еще трех человек отправили под домашний арест по «санитарному делу»

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Теги:  Тверской суд  Навальный  Соболь  Васильева  Степанов  Алехина  домашний арест 

29 января. Mossovetinfo.ru – Тверской районный суд Москвы отправил под домашний арест пять человек задержанных ранее по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированных акций 23 января в Москве. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в пресс-службе суда.

В отношении родного брата Алексея Навального Олега Навального, а также – Любови Соболь, Анастасии Васильевой, Олега Степанова, Марии Алехиной, вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 23 марта 2021 года.

Как сообщало ранее ИА МОССОВЕТ, на несанкционированной акции оппозиции 23 января на Пушкинской площади были 19 человек, зараженных коронавирусом.

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Теги: 
Тверской суд  Навальный  Соболь  Васильева  Степанов  Алехина  домашний арест 

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