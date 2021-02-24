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Происшествия     24.02.2021 17:35

Суды в Москве арестовали после несанкционированных акций в январе и феврале более 1200 человек

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Теги:  Мосгорсуд  акции протеста  арест  штрафы 

24 февраля. Mossovetinfo.ru – По итогам несанкционированных акций, прошедших в Москве в конце января и начале февраля, московские суды арестовали 1 251 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосгорсуд.

Кроме того, еще 2 500 участников протестных акций были оштрафованы.

Ранее московский омбудсмен Татьяна Потяева со ссылкой на данные ГУВД Москвы рассказала, что в результате протестных акций было задержано около 5 тысяч человек, в том числе несовершеннолетние. Задержания проходили как на самих протестных акциях, так и в последующие за ними дни.

В различных районах Москвы 23 и 31 января прошли несанкционированные протестные акции в поддержку Алексея Навального. Кроме того, 2 февраля несанкционированные акции прошли возле здания Мосгорсуда, где рассматривалось дело о замене Навальному условного срока на реальный. В результате суд приговорил его к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.

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Теги: 
Мосгорсуд  акции протеста  арест  штрафы 

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