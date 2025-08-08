В ночь на 10 августа 121 беспилотник уничтожен над территорией России

10 августа — Mossovetinfo.ru — «В течение прошедшей ночи с 20.00 9 августа до 06.10 мск 10 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - сообщило Минобороны России в своем официальном информационном канале.



Из них 29 дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен над территорией Краснодарского края.



Также уничтожено и перехвачено: 15 – над территорией Республики Крым, 13 – над территорией Брянской области, 12 – над территорией Белгородской области, девять – над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Саратовской области, восемь – над территорией Ставропольского края, семь – над территорией Калужской области, шесть – над территорией Тульской области, пять – над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Рязанской области, два – над акваторией Азовского моря, один – над территорией Смоленской области, один – над территорией Орловской области и один – над территорией Тверской области, - говорится в сообщении.



Накануне утром Минобороны сообщило, что «в течение прошедшей ночи с 22.41 8 августа до 05.05 мск 9 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».