Другие материалы
Происшествия
10.08.2025, 08:30
В ночь на 10 августа 121 беспилотник уничтожен над территорией России
10 августа — Mossovetinfo.ru — «В течение прошедшей ночи с 20.00 9 августа до 06.10 мск 10 августа дежурными средствами ПВО ...
Происшествия
08.08.2025, 21:27
Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло до восьми, - один в реанимации
8 августа — Mossovetinfo.ru — Количество пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике увеличилось до восьми, ...
Происшествия
08.08.2025, 13:23
20 участников ОПГ в Москве осуждены за завладение объектами недвижимости на сумму более 500 млн рублей
8 августа — Mossovetinfo.ru — Дорогомиловским районным судом г. Москвы вынесен обвинительный приговор 2 организатор...