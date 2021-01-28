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Происшествия     28.01.2021 13:00

Задержан чеченец, подравшийся с полицией в Москве на акции 23 января

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Теги:  акции протеста  задержание  СК РФ 

28 января. Mossovetinfo.ru – Задержан уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, который в ходе несанкционированной акции в Москве 23 января вступил в потасовку с полицейскими, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что Джумаев был задержан в Псковской области, в настоящее время его везут в Москву к следователю.

В субботу, 23 января, в Москве и ряде других городов России прошли акции оппозиции в поддержку Алексея Навального. В ходе акций было задержано до 3435 человек. По итогам акций СК возбудил 21 уголовное дело.

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Теги: 
акции протеста  задержание  СК РФ 

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