21 февраля — Mossovetinfo.ru — Житель подмосковного Подольска гражданин РФ Болдырев Роман Рафаилович, 2000 г. р., совершивший после угроз по заданию украинских спецслужб поджог релейного шкафа на перегоне Подольск–Гривно Курского направления железной дороги осужден Московским областным судом в виде лишения свободы на срок 15 лет, из которых 3 года с отбыванием в тюрьме, а оставшейся части срока – в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области. Приговор в законную силу не вступил.
Также осужденный должен был осуществить демонстративное сожжение Корана в публичном месте г. Москвы, но не успел, так как был задержан сотрудниками Управления во взаимодействии с УТ МВД России по ЦФО.
Собранные УФСБ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении. Установлено, что «Болдырев Р.Р. на протяжении нескольких недель переписывался и обменивался фотографиями с гражданкой Украины, с которой познакомился через чат-бот», а «в начале февраля 2024 года через аккаунт девушки с россиянином на связь вышел мужчина, представившийся сотрудником ГУР МО Украины, и, угрожая физической расправой, а также обнародованием его личной переписки интимного характера, потребовал совершить диверсию на объекте транспортной инфраструктуры Московского региона с целью подрыва обороноспособности Российской Федерации».
Деяния Болдырев Р.Р. квалифицированы следственной службой Управления по признакам преступлений, предусмотренных статьей 275 «Государственная измена в форме оказания помощи иностранному государству и его представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации» и частью первой статьи 281 УК РФ «Диверсия».
В январе 2025 года Центр общественных связей ФСБ России сообщил
, что Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Московской области задержан гражданин России, 1979 года рождения, причастный к совершению в 2023 и 2024 годах серии диверсионно- террористических актов по указанию Службы безопасности Украины. Действуя по указанию куратора, он совершил поджоги находящегося на ремонте военного тягача, железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи, а также складского помещения коммерческого предприятия, производящего продукцию для Министерства обороны Российской Федерации.