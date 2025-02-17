20 февраля — Mossovetinfo.ru — 400 тонн огнетушащей смеси сбросила авиация в ходе тушения пожара в административном з...

17 февраля — Mossovetinfo.ru — Более 50 млн руб. похитили мошенники, получив от пострадавшей код из СМС-сообщения и в п...