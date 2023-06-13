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В мире     18.06.2023 08:21

Государственный секретарь США Энтони Блинкен находится в Пекине с важным визитом

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Теги:  Китай  КНР  США  отношения  напряженность  визит  Блинкен  Байден 

18 июня — Mossovetinfo.ru — Государственный секретарь США Энтони Блинкен находится в Пекине с важным визитом. По словам высокопоставленного чиновника Госдепартамента, основной целью Блинкена в Китае является восстановление каналов связи, особенно прямой связи между военными, между Вашингтоном и Пекином, — сообщает CNN, отмечая также, что официальные лица обоих правительств дали понять о низких ожиданиях от визита.

"Государственный секретарь США Энтони Блинкен находится в Пекине с важным визитом, призванным вернуть отношения между Соединенными Штатами и Китаем в прежнее русло после нескольких месяцев обострения напряженности между двумя странами.

Официальные лица обоих правительств дали понять о низких ожиданиях от визита, а высокопоставленный чиновник Госдепартамента ранее на этой неделе заявил журналистам, что он не ожидает “длинного списка результатов”", — сообщает CNN.

США следует вместе с Китаем направлять усилия на то, чтобы постепенно выводить двусторонние отношения на путь стабильного развития. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, — сообщает СИНЬХУА. Он сделал такое заявление на очередном брифинге для журналистов в ответ на заявления официальных лиц США о предстоящей поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы, — сообщил накануне пресс-пул Белого дома. В администрации американского лидера отметили, что Байден надеется провести встречу с китайским коллегой, чтобы обсудить существующие разногласия и способы их уладить.

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Теги: 
Китай  КНР  США  отношения  напряженность  визит  Блинкен  Байден 

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