Государственный секретарь США Энтони Блинкен находится в Пекине с важным визитом

18 июня — Mossovetinfo.ru — Государственный секретарь США Энтони Блинкен находится в Пекине с важным визитом. По словам высокопоставленного чиновника Госдепартамента, основной целью Блинкена в Китае является восстановление каналов связи, особенно прямой связи между военными, между Вашингтоном и Пекином, — сообщает CNN, отмечая также, что официальные лица обоих правительств дали понять о низких ожиданиях от визита.



"Государственный секретарь США Энтони Блинкен находится в Пекине с важным визитом, призванным вернуть отношения между Соединенными Штатами и Китаем в прежнее русло после нескольких месяцев обострения напряженности между двумя странами.



Официальные лица обоих правительств дали понять о низких ожиданиях от визита, а высокопоставленный чиновник Госдепартамента ранее на этой неделе заявил журналистам, что он не ожидает “длинного списка результатов”", — сообщает CNN.



США следует вместе с Китаем направлять усилия на то, чтобы постепенно выводить двусторонние отношения на путь стабильного развития. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, — сообщает СИНЬХУА. Он сделал такое заявление на очередном брифинге для журналистов в ответ на заявления официальных лиц США о предстоящей поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.



Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы, — сообщил накануне пресс-пул Белого дома. В администрации американского лидера отметили, что Байден надеется провести встречу с китайским коллегой, чтобы обсудить существующие разногласия и способы их уладить.