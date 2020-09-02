2 сентября. Mossovetinfo.ru – Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», заявил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт со ссылкой на специалистов лаборатории Бундесвера.



По словам Зайберта, исследование в лаборатории Бундесвера было проведено по инициативе клиники «Шарите», в которой проходит лечение Навальный.



Зайберт также заявил, что парламент ФРГ намерен уведомить о результатах исследования Евросоюз и НАТО, чтобы выработать общую позицию, а также связаться с Организацией по запрещению химоружия. Кроме того, МИД ФРГ вызовет российского посла в Германии, чтобы сообщить ему о результатах обследования.



20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, в котором он возвращался из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был госпитализирован в тяжелом состоянии. 21 августа омские врачи разрешили транспортировать Навального в Германию. Он был доставлен в клинику «Шарите». Навальный находится в искусственной коме и подключен к аппарату ИВЛ.