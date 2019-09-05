5 сентября. Mossovetinfo.ru – Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной будет масштабным, заявил президент России Владимир Путин.
По словам Путина, обмен задержанными и осужденными между Россией и Украиной станет хорошим шагом к нормализации отношений между двумя странами.
Кроме того, президент России заявил, что в исторический перспективе между странами произойдет полная нормализация отношений, так как русские и украинцы являются двумя частями одного народа. Кроме того, Путин отметил, что в ближайшей перспективе нормализация отношений в значительной степени зависит от действующей украинской власти.
Ранее сообщалось, что обмен задержанными между Россией и Украиной может состоятся до конца августа, однако в итоге обмен так и не был произведен.
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