5 сентября. Mossovetinfo.ru – Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной будет масштабным, заявил президент России Владимир Путин.



По словам Путина, обмен задержанными и осужденными между Россией и Украиной станет хорошим шагом к нормализации отношений между двумя странами.



Кроме того, президент России заявил, что в исторический перспективе между странами произойдет полная нормализация отношений, так как русские и украинцы являются двумя частями одного народа. Кроме того, Путин отметил, что в ближайшей перспективе нормализация отношений в значительной степени зависит от действующей украинской власти.



Ранее сообщалось, что обмен задержанными между Россией и Украиной может состоятся до конца августа, однако в итоге обмен так и не был произведен.