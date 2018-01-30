30 января. Mossovetinfinfo.ru – Президент России Владимир Путин назвал информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова придурком и пожелал ему здоровья. Об этом сообщает ТАСС.



Во время общения с доверенными лицами Путин сказал следующее: «Поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда. У человека явные проблемы с законом, все основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще?».



Президент напомнил, что Родченков до отъезда в США занимался в России «противозаконной деятельностью». Он также отметил, что Родченков предпринимал попытки суицида: «Дай Бог ему здоровья, конечно, на самом деле пусть поправится».



Премьер-министр России Дмитрий Медведев в конце ноября заявил, что экс-главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову нужна психиатрическая помощь.



Родченков является фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. В СК ранее заявили, что еще в декабре 2014 года ВАДА (Всемирное андидопинговое агентство) направило письмо на имя Родченкова, в котором потребовало сохранить все допинг-пробы, содержавшиеся в Москве, для возможной последующей перепроверки. Однако Родченков принял решение уничтожить все эти допинг-пробы.



Сам Родченков, который подал в отставку в ноябре 2015 года и в настоящее время проживает в США, в интервью американским изданиям заявил, что приказ об уничтожении проб он отдал под давлением, при этом отказался сообщить, кто именно заставил его это сделать.



После заявлений Родченкова, которые он не смог подкрепить доказательствами, многие российские спортсмены были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. В итоге, в декабре 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) временно лишил аккредитации Олимпийский комитет России (ОКР). Российские спортсмены, которые допустил МОК, поедут на ОИ-2018 под нейтральным флагом.