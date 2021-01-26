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В мире     26.01.2021 23:36

Путин провел телефонный разговор с президента США Байденом

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Теги:  Россия  президент  Путин  США  Байден  разговор  Псаки 

26 января. Mossovetinfo.ru - В ходе состоявшегося 26 января телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом Путин поздравил Байдена с началом работы на посту Президента США и сказал, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам двух стран и всего мира. Об этом сообщает сайт президента России.

Путин "отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и – с учётом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире – всего международного сообщества", - говорится в сообщении.

"Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществлённым сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях", - также говорится в сообщении о состоявшемся телефонном разговоре президентов России и США.

В ходе разговора были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, в том числе: проблемы, связанные с пандемией, вопросы торгово-экономической смферы деятельности. "Беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов", - говорится в официальном сообщении о первом телефонном разговоре президента России Владимира Путина с новым президентом США Джозефом Байденом.

В то же время агентство CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки сообщило, что в ходе разговора, помимо темы нового договора СНВ, который администрация Байдена надеется продлить, обсуждались вопросы: агрессии России в Украине и суверенитета Украины; кибер-взлом Solarwinds, масштабы которого еще не определены; тема отравления Алексея Навального и права граждан на митинге 23 января. Более подробно Псаки намерена освятить тему разговора позднее, поскольку разговор двух президентов произошел во время ее брифинга и она не была осведомлена о всех деталях, кроме повестки разговора.

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Теги: 
Россия  президент  Путин  США  Байден  разговор  Псаки 

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