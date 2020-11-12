12 ноября. Mossovetinfo.ru – Россия ввела ответные санкции в отношении чиновников из стран ЕС из-за Инцидента с Алексеем Навальным, сообщил н пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.



15 октября Евросоюз ввел персональные санкции против шести российских чиновников, заявив, что они причастны к отравлению блогера Алесея Навального. Персональные санкции был введены в отношении директора ФСБ Бортникова, 1-го заместителя главы администрации президента Кириенко, главы управления Кремля по внутренней политике Ярина, Полпреда президента в Сибири Меняйло, замминистра обороны Криворучко и замминистра обороны Попова.



По словам Лаврова, ответные санкции России будут зеркальными. Они коснуться ряда руководящих сотрудников из аппаратов глав Германии и Франции.



«Они уже приняты, об этом вскоре мы сообщим нашим германским и французским коллегам», - приводит слова Лаврова РИА Новости.



20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, после экстренной посадки в Омске он был госпитализирован. Позднее Навального перевезли в немецкую клинику Charite. Навальный провел в клинике 32 дня, из которых 24 дня - в интенсивной терапии. 23 сентября в пресс-релизе клиники сообщалось, что состояние здоровья Алексея Навального улучшилось, он выписан из клиники Charite.



Представитель немецкого правительства заявил, что лаборатория Бундесвера провела анализ и установила, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Проверка, проведенная МВД РФ не подтвердила факт отравления Навального. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения «пустым шумом».