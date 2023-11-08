Другие материалы
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В мире
12.11.2023, 09:54
Спикер палаты представителей США предложил проект бюджета без помощи Украине
12 ноября — Mossovetinfo.ru — Спикер палаты представителей США Майк Джонсон представил свой вариант законопроекта в...
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В мире
09.11.2023, 09:19
Небензя: Запад не хотел, чтобы ООН призвала наказать взорвавших «Северный поток»
9 ноября — Mossovetinfo.ru — Россия обеспокоена тем, что спустя год после подрыва «Северных потоков» виновники атак...
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В мире
08.11.2023, 11:15
Байден и Си Цзиньпин договорились о встрече в Сан-Франциско
8 ноября — Mossovetinfo.ru — Байден и Си Цзиньпин встретятся на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско 15 ноября, пишет Kyodo...