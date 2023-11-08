Спикер палаты представителей США предложил проект бюджета без помощи Украине

12 ноября — Mossovetinfo.ru — Спикер палаты представителей США Майк Джонсон представил свой вариант законопроекта временного финансирования госпрограмм, который не предусматривает поддержку Израиля и Украины. Документ опубликован на сайте конгресса.



Он должен быть принят до 17 ноября, в противном случае работа правительства США будет приостановлена. Финансирование некоторых программ спикер предложил продлить до 19 января 2024 г., других – до 2 февраля.



План продолжения финансирования работы федерального правительства США, предложенный спикером Палаты представителей Конгресса Майком Джонсоном (республиканец от штата Луизиана), является несерьезным и ведет к приостановке его работы (шатдауну). Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.