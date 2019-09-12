12 сентября. Mossovetinfo.ru – В современной ситуации в мире существует риск возникновения непреднамеренной ядерной войны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе презентации доклада «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности».



По словам Рябкова, риск возникновения ядерной войны существует даже тогда, когда ни одна из сторон не планирует и не собираются ее развязывать.



При этом Рябков отметил, что в последнее время страны Запада отказываются обсуждать проблемы ядерного разоружения, блокируют работу каналов диалога, расшатывают архитектуру контроля над вооружениями, при этом действия Запада становятся все более «эмоциональными, временами весьма агрессивными».



Рябков почеркнул, что Россия готова возобновить полноценные переговоры по стратегической стабильности с США в полном объеме, и рассчитывает на ответную готовность американских коллег возобновить серьезный диалог.