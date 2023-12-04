Венгрия снова заблокировала выделение помощи на €50 млрд Украине

15 декабря — Mossovetinfo.ru — Венгрия наложила вето на выделение дополнительной помощи Украине, сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Согласие на выделение средств дали 26 стран ЕС — то есть все, кроме Венгрии, она требует разморозить средства, предназначенные ей, но блокированные из-за невыполнения судебной реформы.



В Еврокомиссии отмечали, что в интересах Венгрии согласовать помощь, так как помимо средств для Украины в пакете были заложены дополнительные €15 млрд на защиту границ от нелегальных мигрантов, что нужно Будапешту.



В то же время Венгрия не стала препятствовать старту процесса о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, потому что у нее будет возможность остановить процесс еще 75 раз, окончательное решение будут принимать парламенты 27 стран, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.



Выделение денег Киеву из бюджета Евросоюза вредило бы венгерским интересам больше, чем начало переговоров о вступлении Украины в ЕС , — полагает Орбан.