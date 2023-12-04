Другие материалы
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В мире
15.12.2023, 10:33
Венгрия снова заблокировала выделение помощи на €50 млрд Украине
15 декабря — Mossovetinfo.ru — Венгрия наложила вето на выделение дополнительной помощи Украине, сообщил венгерский...
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В мире
06.12.2023, 17:41
Российско-эмиратские переговоры
6 декабря — Mossovetinfo.ru — В Абу-Даби прошли переговоры Владимира Путина с Президентом Объединённых Арабских Эми...
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В мире
04.12.2023, 08:10
Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в понедельник в Пекине
4 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах в Пекине с Председателем КНР ...