Другие материалы
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В России
11.02.2018, 13:14
Роскосмос: при старте ракеты-носителя «Союз-2.1а» автоматически отключились двигатели
11 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Роскосмос 11 февраля сообщил, что «пуск ракеты-носителя (РН) «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-08» перенесен на резервную дату - 13 февра...
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В России
11.02.2018, 11:56
393 бойца батальона военной полиции вернулись из Сирии в ЧР – Кадыров
11 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - 393 бойца в составе батальона военной полиции Минобороны РФ, служившие в сирийском городе Алеппо, прибыли в Чеченскую Республику (ЧР), сообщил на своей стран...
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В России
10.02.2018, 18:03
Кадыров решил приобрести «долю биткоина, чтобы следить за развитием криптовалюты»
10 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Чтобы лучше разбираться «в постоянно меняющемся мире технологий», «разбираться в новшествах», глава чеченской республики Рамзан Кадыров решил приобрести «долю биткоина...