11 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - 393 бойца в составе батальона военной полиции Минобороны РФ, служившие в сирийском городе Алеппо, прибыли в Чеченскую Республику (ЧР), сообщил на своей странице в Mylistory Глава ЧР Рамзан Кадыров. По случаю прибытия батальона в городе Грозном состоялся торжественный митинг.



«393 бойца под командованием майора Руслана Нумухаджиева благополучно вернулись домой. <…> Я выражаю искреннюю благодарность нашим бойцам за верность избранному делу, мужество и преданность нашему великому Отечеству – России»,- написал Р.Кадыров.

«На наших военнослужащих были возложены исключительно ответственные задачи, связанные с охраной важнейших объектов Минобороны РФ, поддержкой общественного порядка, обеспечением безопасности гражданского населения, достижением мирного урегулирования конфликта в САР. И они с честью справились со своими служебными обязанностями!», - сообщил глава ЧР.

Также Рамзан Кадыров сообщил в воскресенье в Mylistory, что Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова продолжает масштабную гуманитарную миссию в Сирии.