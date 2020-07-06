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В России     06.07.2020 09:00

Банковские услуги могут стать доступны по водительским правам

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Теги:  банки  паспорта  водительские права 

6 июля. Mossovetinfo.ru – Некоторые банковские услуги в России могут начать предоставлять по предъявлении водительских прав, вместо паспорта, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Центробанке.

Пока речь идет о возможности обменять валюту, или о переводе денег без открытия счета. Проект планируется реализовать в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Водительские права в качестве удостоверения личности были выбраны в связи с тем, что они достаточно широко распространены среди граждан, и их можно проверить с помощью ресурсов федеральных органов власти.

В то же время в банках отмечают, что проверить подлинность паспорта проще, чем подлинность водительских удостоверений, в связи с чем банкам возможно придется создать базу водительских удостоверений.


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Теги: 
банки  паспорта  водительские права 

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