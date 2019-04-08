8 апреля. Mossovetinfo.ru – Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило количество компаний, следует из данных агентства «Федеральная служба информации».



Согласно данным негосударственного сервиса «Госреестр», который включает данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП на 2 апреля 2019 года в России было зарегистрировано 4,014 миллиона индивидуальных предпринимателей, в то время как количество компаний составляет 3,98 миллиона.



С момента начала работы публичных реестров, количество компаний в России всегда превышало количество индивидуальных прелпринимателей. Однако в 2016 году ситуация начала меняться. Это связано с общим спадом экономики и действиями Федеральной налоговой службы. В связи с ужесточением налогового контроля, предпринимателям стало бессмысленно использовать фирмы-однодневки.