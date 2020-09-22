 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
В России     22.09.2020 01:17

Эксперты предсказывают рост цен на жилье в России

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  жилье  рынок жилья  цены  рост цен 

22 сентября. Mossovetinfo.ru - По итогам года в России ожидается рост цен на жилье, сообщают «Известия» со ссылкой на опрос участников рынка.

По данным экспертов, с начала года квартиры в новостройках в России подорожали уже примерно на 8%, а по итогам года стоимость нового жилья вырастет на 12-15%. Вслед за новостройками дорожают и квартиры на вторичном рынке жилья - по прогнозам к концу года рост цен на вторичном рынке может достигнуть 7%.

Рост цен на новостройки девелоперы объясняют тем, что льготная ипотека под 6,5% оказалась весьма востребована и увеличила спрос на новые квартиры. Кроме того, на рынок вышли инвесторы, которые считают вложение денег в недвижимость хорошей инвестицией. Помимо этого, на рост цен оказывает влияние отложенный спрос, который сформировался в период самоизоляции.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
жилье  рынок жилья  цены  рост цен 

Возврат к списку

Лента новостей

01:43 Общество Минздрав разрешил испытания еще одной российской вакцины от коронавируса

01:29 В России В 2021 году в ЕГЭ и ОГЭ произойдут изменения

01:17 В России Эксперты предсказывают рост цен на жилье в России

17:33 Город (Москва и область) Воробьев поручил начать включать отопление в жилых домах Подмосковья

16:54 В России Законопроект о всероссийской реновации жилья внесен в Госдуму

Актуальные материалы

21:33 Город (Москва и область) Депздрав опубликовал данные о смертности от COVID-19 в Москве в августе

16:42 Другое Если коллекторы нарушают ваши права - обращайтесь к судебным приставам

12:14 Общество Первые заморозки придут в московский регион 20-21 сентября

08:17 Город (Москва и область) Когда в Москве включат отопление

08:50 В России Магазины могут обязать использовать двойные ценники

10:48 Мнения Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru