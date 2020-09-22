22 сентября. Mossovetinfo.ru - По итогам года в России ожидается рост цен на жилье, сообщают «Известия» со ссылкой на опрос участников рынка.



По данным экспертов, с начала года квартиры в новостройках в России подорожали уже примерно на 8%, а по итогам года стоимость нового жилья вырастет на 12-15%. Вслед за новостройками дорожают и квартиры на вторичном рынке жилья - по прогнозам к концу года рост цен на вторичном рынке может достигнуть 7%.



Рост цен на новостройки девелоперы объясняют тем, что льготная ипотека под 6,5% оказалась весьма востребована и увеличила спрос на новые квартиры. Кроме того, на рынок вышли инвесторы, которые считают вложение денег в недвижимость хорошей инвестицией. Помимо этого, на рост цен оказывает влияние отложенный спрос, который сформировался в период самоизоляции.