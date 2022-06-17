17 июня. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин 17 июня принял участие в пленарном заседании юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума и начиная свое выступление Путин отметил, что нынешний форум проходит в непростое время, когда «когда экономика, рынки, да и сами принципы глобальной экономической системы оказались под ударом». Президент России подчеркнул, что многие «ключевые для бизнеса понятия» (…) «подорваны - подорваны, к сожалению, нашими партнерами на Западе, и сделано это намеренно, ради амбиций, во имя сохранения устаревших геополитических иллюзий».
Президент РФ напомнил, что выступая полтора года назад в Давосе он говорил, что эпоха однополярного миропорядка завершилась.
ТАКЖЕ В.ПУТИН СКАЗАЛ:
Полтора года назад, выступая на Давосском форуме, вновь подчёркивал, что эпоха однополярного миропорядка завершилась – начать хочу с этого, от этого никуда не деться, – завершилась несмотря на все попытки её сохранить, законсервировать любыми средствами. Изменения – это естественный ход истории, поскольку цивилизационное многообразие планеты, богатство культур трудно сочетать с политическими, экономическими и другими шаблонами, шаблоны здесь не работают, шаблоны, которые грубо, безальтернативно навязываются из одного центра.
Изъян заложен в самой идее, согласно которой есть одна, пусть и сильная держава с ограниченным кругом приближённых или, как ещё говорят, допущенных к ней государств, и все нормы делового оборота и международных отношений – когда это становится необходимо – трактуются исключительно в интересах этой державы, что называется, работают в одну сторону, игра идёт в одни ворота. Мир, основанный на таких «догмах», определённо неустойчив.
Соединённые Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причём эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и всё громче заявляют о себе новые мощные центры. Каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета.
Речь идёт об объективных процессах, о поистине революционных, тектонических изменениях в геополитике, глобальной экономике, в технологической сфере, во всей системе международных отношений, где существенно возрастает роль динамичных, перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать.
Повторю: эти изменения носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер. И ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что, якобы, всё вернётся на круги своя, всё будет, как и прежде. Не будет.
Однако похоже, что правящие элиты некоторых западных государств как раз и пребывают в такого рода иллюзиях. Не хотят замечать очевидных вещей, а упорно цепляются за тени прошлого. Например, полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике – величина неизменная, вечная. Вечного ничего не бывает.
Причём наши коллеги не просто отрицают реальность. Они пытаются противодействовать ходу истории. Мыслят категориями прошлого века. Находятся в плену своих же собственных заблуждений о странах вне так называемого «золотого миллиарда»: считают всё остальное периферией, своим задним двором, по-прежнему относятся к ним, как к колонии, а народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами считают себя исключительными. Если они исключительные, значит, все остальные – второго сорта
Полная стенограмма выступления Владимир Путина опубликована пресс-службой Президента России
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Напомним, что 10 февраля 2007 года Владимир Путин принял участие в 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. В своем выступлении глава Российского государства остановился на проблемах современных мировых угроз, а также на политике России по укреплению международной безопасности и завил, что для современного мира однополярная модель невозможна.
Выступая на Мюнхитнской концеренции Путин сказал: «…что проблематика международной безопасности много шире вопросов военно-политической стабильности. Это устойчивость мировой экономики, преодоление бедности, экономическая безопасность и развитие межцивилизационного диалога.
Такой всеобъемлющий неделимый характер безопасности выражен и в ее базовом принципе: «безопасность каждого – это безопасность всех». Как сказал еще в первые дни разгоравшейся Второй мировой войны Франклин Рузвельт: «Где бы ни был нарушен мир, мир повсюду оказывается в опасности и под угрозой».
Эти слова продолжают сохранять актуальность и сегодня».
Президент России тогда напомнил, что предлагавшийся после «холодной войны» однополярный мир не состоялся и пояснил особенности однополярного мира: «Однако что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно: это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения.
Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри.
И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией. Потому что демократия – это, как известно, власть большинства при учете интересов и мнений меньшинства».
«Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном – именно в современном – мире не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но что еще важнее: сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации», - также сказал Путин.
ФОТО: пресс-служба президента России - сайт Президента России - В ходе пленарного заседания XXV Петербургского международного экономического форума. Фото: Сергей Бобылёв, ТАСС