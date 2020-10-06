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В России     07.10.2020 01:23

ФАС установит максимальную цену на российскую вакцину от коронавируса

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Теги:  коронавирус  вакцина  цена  ФАС 

7 октября. Mossovetinfo.ru - Максимальная цена на российскую вакцину от коронавируса первоначально не будет превышать 1 тысячи рублей за одну дозу, а в дальнейшем цена будет снижаться, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева.

При этом, по словам Артемьева, что цена на вакцину начнет снижаться, когда появятся данные из референтных стран - то есть стран, которые проводят экспертизу вакцины и принимают участие в составлении экспертного отчета об эффективности и безопасности вакцины.

Глава ФАС заявил, что в России на вакцину будет установлена самая низкая цена из тех, которые будут выявлены в референтных странах. И продавать вакцину выше этой цены будет нельзя.

При этом, Артемьев не сказал, о какой именно российской вакцине идет речь. В настоящее время в России одна вакцина проходит пострегистрационные испытания, еще две вакцины проходят разные этапы клинических испытаний.


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Теги: 
коронавирус  вакцина  цена  ФАС 

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