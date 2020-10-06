Другие материалы
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В России
07.10.2020, 01:23
ФАС установит максимальную цену на российскую вакцину от коронавируса
7 октября. Mossovetinfo.ru - Максимальная цена на российскую вакцину от коронавируса первоначально не будет превышать 1 тысячи рублей за одну дозу, а в дальнейшем цена будет снижаться, сообщает РИА...
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В России
06.10.2020, 13:49
В России собираются штрафовать за парковку на газонах
6 октября. Mossovetinfo.ru - В России собираются ввести штрафы для автомобилистов за парковку на газонах и проезд по ним, следует из проекта нового Кодекса об административных правонарушениях, сооб...
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В России
06.10.2020, 01:01
Росавиация разрешила российским авиакомпаниям летать в 24 страны
6 октября. Mossovetinfo.ru - Российским авиакомпаниям разрешили летать в 24 страны, соответствующий приказ выпустила Росавиация, сообщают РИА Новости. В список вошли как те страны, с которым...