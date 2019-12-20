20 декабря. Mossovetinfo.ru – МВД подготовило проект изменений в правила освидетельствования водителей, которые позволят сотрудникам ГИББ проверять всех водителей на наличие в крове алкоголя или наркотиков даже при отсутствии внешних признаков опьянения, сообщают «Известия».



Проверки будут проводится с помощью бесконтактного детектора алкоголя или бумажного наркотеста для экспресс-анализа слюны. При этом, водитель сможет отказаться от такой проверки без наступления правовых последствий. Данные проверки должны стать лишь еще одним из признаков опьянения, которые позволяют предложить водителю пройти полноценное медицинское освидетельствование.



Так как новая проверка будет считаться предварительной, для ее проведения не потребуются понятые и составление протокола.