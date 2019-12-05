5 декабря. Mossovetinfo.ru – ГИБДД планирует значительно увеличить количество вопросов в теоретическом экзамене при сдаче для получения водительских прав, сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.



По словам Гилякова, сейчас в ходе теоретического экзамена проверяются знания ПДД, и знания в сфере безопасности дорожного движения. Всего в теоретической части экзамена около 800 вопросов.



Однако в ГИБДД считают, что кандидату на получение водительских прав необходимы в первую очередь навыки безопасного управления автомобилем, поэтому в экзамен будут включены вопросы на эту тему. Кроме того, планируется изменить саму процедуру сдачи теоретического экзамена.



В результате в теоретической части экзамена будут вопросы по семи категориям: «Основы безопасности вождения», «ПДД», «Законодательство», «Медицина», «Устройство ТС», «Психология», «Профессиональный блок».



Ранее сообщалось, что при сдаче экзамена по вождению ГИБДД намерено отказаться от сдачи экзамена на закрытой площадке. Кроме того, планируется отказаться от бальной системы при сдаче экзамена.



Нововведения по сдаче экзаменов должны вступить в силу с 1 октября 2020 года.