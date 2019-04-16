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В России     16.04.2019 11:57

Госдума приняла закон об устойчивой работе Рунета

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Теги:  Госдума  законы  Интернет  рунет 

16 апреля. Mossovetinfo.ru – Госдума на своем пленарном заседании во вторник, 16 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон об устойчивой работе Рунета.

Закон предполагает создание инфраструктуры, призванной обеспечить устойчивую работу российского сегмента интернета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Виды угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования Рунета будет определять правительство.

Согласно закону, в России будет создан специальный центр, который будет обеспечивать доступность услуг связи в любых ситуациях, а также координировать действия операторов связи.

Кроме того, закон предусматривает использование средств отечественного шифрования для госорганов, органов местного самоуправления, государственных муниципальных унитарных предприятий, государственных муниципальных учреждений.

Операторы связи должны будут с 1 января 2021 года пользоваться национальной доменной зоной.

В связи с тем, что новый закон требует принятия ряда подзаконных актов, он вступит в силу с 1 ноября 2019 года.


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Теги: 
Госдума  законы  Интернет  рунет 

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