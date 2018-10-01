1 октября. Mossovetinfo.ru – Грузовое движение запустили на Крымском мосту в ночь на 1 октября, за первые 8 часов понедельника по мосту проехали более 700 грузовиков, сообщает информационный центр «Крымский мост».



Первоначально движение автомобилей по Крымскому мосту планировалось запустить в декабре 2018 года, однако строители сработали с опережением графика.



Автомобильное движение по Крымскому мосту было запущено 16 мая. В курортный сезон проезд по мосту был разрешен только легковым автомобилям и пассажирским автобусам. Железнодорожное движение по Крымскому мосту планируют запустить в декабре 2019 года.



Крымский мост является самым протяженным в России, его длинна составляет 19 километров. Мост проходит над Керченским проливом и соединяет Крым с Таманским полуостровом.