23 октября. Mossovetinfo.ru – В начале ноября Россияне получат три выходных с 3 про 5 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.



«Длинные» выходные россияне получат в связи с тем, что День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, выпадает на воскресенье. В связи с этим выходной будет перенесен на понедельник 5 ноября.



День народного единства отмечается в России с 2005 года в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.