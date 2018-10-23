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В России     23.10.2018 10:24

Как россияне будут отдыхать в начале ноября 2018 года

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Теги:  День народного единства  выходные 

23 октября. Mossovetinfo.ru – В начале ноября Россияне получат три выходных с 3 про 5 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.

«Длинные» выходные россияне получат в связи с тем, что День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, выпадает на воскресенье. В связи с этим выходной будет перенесен на понедельник 5 ноября.

День народного единства отмечается в России с 2005 года в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.


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Теги: 
День народного единства  выходные 

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