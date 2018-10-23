23 октября. Mossovetinfo.ru – В начале ноября Россияне получат три выходных с 3 про 5 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.
«Длинные» выходные россияне получат в связи с тем, что День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, выпадает на воскресенье. В связи с этим выходной будет перенесен на понедельник 5 ноября.
День народного единства отмечается в России с 2005 года в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году.
10:58 Происшествия В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве матери
10:24 В России Как россияне будут отдыхать в начале ноября 2018 года
09:59 Город (Москва и область) Ховринскую больницу снесут до конца февраля 2019 года
09:44 Город (Москва и область) Почти 40 пересадок на метро и МЦК появится на двух первых маршрутах МЦД
09:12 Общество Россияне рассказали о желаемом для жизни на пенсии доходе
15:16 Город (Москва и область) Собянин объявил о создании Московского стандарта благополучия пенсионеров
09:02 Город (Москва и область) Названы самые популярные транспортные приложения Москвы
08:31 Город (Москва и область) В Москве названы самые популярные электронные услуги
08:17 Город (Москва и область) Бесплатные кинопоказы авторских мультфильмов пройдут в Москве
12:25 Город (Москва и область) Железнодорожную станцию Ховрино построят в течение трех лет
12:09 Город (Москва и область) Станцию метро «Беломорская» планируется открыть до конца года - Хуснуллин
09:14 Город (Москва и область) Какие автобусные маршруты появятся в ТиНАО до конца ноября