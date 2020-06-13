13 июня. Mossovetinfo.ru – За последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 114 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 5 271 человек.



Всего на сегодняшний день в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.



В Москве подтверждено 204 428 случаев. Активных заболевших в столице - 81 639 человек. Вылечилась 119 558 человек, умер – 3 231 человек.



В Московской области выявлено 48 636 случаев заболевания. Активных заболевших - 32 224 человека, вылечилась - 15 734 человека, скончались - 678.



Коронавирус, Данные по России на 12 июня. Выявлено случаев за сутки:



- Москва - 1493

- Московская область - 725

- Санкт-Петербург - 262

- Свердловская область - 245

- Воронежская область - 228

- Нижегородская область - 218

- Ханты-Мансийский АО - 183

- Красноярский край - 169

- Иркутская область - 163

- Ростовская область - 162

- Республика Коми - 156

- Ульяновская область - 150

- Самарская область - 146

- Ямало-Ненецкий АО - 125

- Челябинская область - 120

- Саратовская область - 118

- Архангельская область - 113

- Волгоградская область - 109

- Новосибирская область - 108

- Смоленская область - 103

- Республика Тыва - 101

- Псковская область - 100

- Пензенская область - 99

- Тульская область - 98

- Республика Дагестан - 96

- Брянская область - 95

- Ивановская область - 95

- Карачаево-Черкесская Республика - 89

- Калужская область - 88

- Ставропольский край - 85

- Омская область - 85

- Приморский край - 85

- Курская область - 83

- Орловская область - 81

- Тверская область - 81

- Кабардино-Балкарская Республика - 81

- Краснодарский край - 78

- Чувашская Республика - 78

- Белгородская область - 77

- Пермский край - 74

- Мурманская область - 71

- Республика Башкортостан - 70

- Республика Саха (Якутия) - 70

- Хабаровский край - 69

- Кемеровская область - 68

- Алтайский край - 67

- Забайкальский край - 66

- Тамбовская область - 64

- Владимирская область - 63

- Оренбургская область - 62

- Липецкая область - 59

- Амурская область - 59

- Республика Мордовия - 58

- Ярославская область - 57

- Рязанская область - 56

- Ленинградская область - 53

- Новгородская область - 50

- Тюменская область - 50

- Камчатский край - 49

- Республика Марий Эл - 48

- Томская область - 48

- Республика Татарстан - 45

- Астраханская область - 44

- Костромская область - 43

- Калининградская область - 43

- Республика Бурятия - 43

- Республика Ингушетия - 40

- Республика Северная Осетия - 36

- Вологодская область - 33

- Республика Хакасия - 33

- Республика Карелия - 30

- Кировская область - 29

- Республика Адыгея - 27

- Магаданская область - 27

- Чеченская Республика - 23

- Республика Алтай - 23

- Удмуртская Республика - 20

- Сахалинская область - 15

- Республика Калмыкия - 14

- Курганская область - 14

- Чукотский АО - 9

- Республика Крым - 7

- Еврейская АО - 4

- Севастополь - 2