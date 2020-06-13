13 июня. Mossovetinfo.ru – За последние сутки в России выявлено 8 706 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 114 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 5 271 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.
В Москве подтверждено 204 428 случаев. Активных заболевших в столице - 81 639 человек. Вылечилась 119 558 человек, умер – 3 231 человек.
В Московской области выявлено 48 636 случаев заболевания. Активных заболевших - 32 224 человека, вылечилась - 15 734 человека, скончались - 678.
Коронавирус, Данные по России на 12 июня. Выявлено случаев за сутки:
- Москва - 1493
- Московская область - 725
- Санкт-Петербург - 262
- Свердловская область - 245
- Воронежская область - 228
- Нижегородская область - 218
- Ханты-Мансийский АО - 183
- Красноярский край - 169
- Иркутская область - 163
- Ростовская область - 162
- Республика Коми - 156
- Ульяновская область - 150
- Самарская область - 146
- Ямало-Ненецкий АО - 125
- Челябинская область - 120
- Саратовская область - 118
- Архангельская область - 113
- Волгоградская область - 109
- Новосибирская область - 108
- Смоленская область - 103
- Республика Тыва - 101
- Псковская область - 100
- Пензенская область - 99
- Тульская область - 98
- Республика Дагестан - 96
- Брянская область - 95
- Ивановская область - 95
- Карачаево-Черкесская Республика - 89
- Калужская область - 88
- Ставропольский край - 85
- Омская область - 85
- Приморский край - 85
- Курская область - 83
- Орловская область - 81
- Тверская область - 81
- Кабардино-Балкарская Республика - 81
- Краснодарский край - 78
- Чувашская Республика - 78
- Белгородская область - 77
- Пермский край - 74
- Мурманская область - 71
- Республика Башкортостан - 70
- Республика Саха (Якутия) - 70
- Хабаровский край - 69
- Кемеровская область - 68
- Алтайский край - 67
- Забайкальский край - 66
- Тамбовская область - 64
- Владимирская область - 63
- Оренбургская область - 62
- Липецкая область - 59
- Амурская область - 59
- Республика Мордовия - 58
- Ярославская область - 57
- Рязанская область - 56
- Ленинградская область - 53
- Новгородская область - 50
- Тюменская область - 50
- Камчатский край - 49
- Республика Марий Эл - 48
- Томская область - 48
- Республика Татарстан - 45
- Астраханская область - 44
- Костромская область - 43
- Калининградская область - 43
- Республика Бурятия - 43
- Республика Ингушетия - 40
- Республика Северная Осетия - 36
- Вологодская область - 33
- Республика Хакасия - 33
- Республика Карелия - 30
- Кировская область - 29
- Республика Адыгея - 27
- Магаданская область - 27
- Чеченская Республика - 23
- Республика Алтай - 23
- Удмуртская Республика - 20
- Сахалинская область - 15
- Республика Калмыкия - 14
- Курганская область - 14
- Чукотский АО - 9
- Республика Крым - 7
- Еврейская АО - 4
- Севастополь - 2
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