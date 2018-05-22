23 мая. Mossovetinfo.ru – Министерство культуры выступает против блокирования в России сервиса Booking.com и не имеет планов по регулированию его деятельности, сообщается на официальном сайте ведомства.



«Минкультуры России не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории Российской Федерации. Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе», - заявила директор Департамента туризма и региональной политики Минкультуры России Ольга Ярилова.



Также против блокировки сервиса в России выступил Ростуризм.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководитель одного из российских туроператоров опубликовал открытое письмо в Минкульт, в котором предложил заблокировать действие сервиса на территории России.



По словам Яриловой, письмо было направлено в профильное ведомство (Ростуризм) с целью подготовки сообщения.



Сервис Booking.com предоставляет услуги по бронированию номеров в отелях и автомобилей в 228 странах.