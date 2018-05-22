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В России     23.05.2018, 14:30

Министерство культуры выступает против блокировки сервиса Booking.com в России

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Теги:  министерство культуры РФ  Ростуризм  сервисы  блокировка 

23 мая. Mossovetinfo.ru – Министерство культуры выступает против блокирования в России сервиса Booking.com и не имеет планов по регулированию его деятельности, сообщается на официальном сайте ведомства.

«Минкультуры России не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking.com, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории Российской Федерации. Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе», - заявила директор Департамента туризма и региональной политики Минкультуры России Ольга Ярилова.

Также против блокировки сервиса в России выступил Ростуризм.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководитель одного из российских туроператоров опубликовал открытое письмо в Минкульт, в котором предложил заблокировать действие сервиса на территории России.

По словам Яриловой, письмо было направлено в профильное ведомство (Ростуризм) с целью подготовки сообщения.

Сервис Booking.com предоставляет услуги по бронированию номеров в отелях и автомобилей в 228 странах.


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Теги: 
министерство культуры РФ  Ростуризм  сервисы  блокировка 

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