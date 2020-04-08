8 апреля. Mossovetinfo.ru – Министерство просвещения разрешило регионам досрочно завершить учебный год для 1-8 классов, если потребует ситуация с коронавирусом, сообщает пресс-служба ведомства.



При этом часть программы разрешено перенести на следующий учебный год.