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В России     09.06.2018 10:38

МВД разработало инструкции для иностранных болельщиков на время ЧМ-2018

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Теги:  МВД  ЧМ-2018  болельщики  инструкция 

9 июня. Mossovetinfo.ru – МВД РФ разработало инструкцию для иностранных болельщиков, которые приедут на чемпионат мира по футболу 2018 года, инструкция направлена в посольства стран-участниц, сообщает пресс-служба МВД.

В инструкции указаны правила, которые помогут иностранцам избежать проблем с полицией и спокойно наслаждаться футболом. В частности, там указаны предметы, запрещенные к проносу стадион, рассказывается какие вещи на стадионе недопустимы (например, обнажение интимных частей тела или нахождение на стадионе в состоянии алкогольного опьянения), рассказывается о правилах регистрации в местах пребывания, подробно рассказывается о том, какое наказание может быть наложено за то или иное нарушение.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.


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Теги: 
МВД  ЧМ-2018  болельщики  инструкция 

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