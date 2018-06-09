9 июня. Mossovetinfo.ru – МВД РФ разработало инструкцию для иностранных болельщиков, которые приедут на чемпионат мира по футболу 2018 года, инструкция направлена в посольства стран-участниц, сообщает пресс-служба МВД.



В инструкции указаны правила, которые помогут иностранцам избежать проблем с полицией и спокойно наслаждаться футболом. В частности, там указаны предметы, запрещенные к проносу стадион, рассказывается какие вещи на стадионе недопустимы (например, обнажение интимных частей тела или нахождение на стадионе в состоянии алкогольного опьянения), рассказывается о правилах регистрации в местах пребывания, подробно рассказывается о том, какое наказание может быть наложено за то или иное нарушение.



Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.