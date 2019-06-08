Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     08.06.2019 18:23

НА ПМЭФ-2019 заключено контрактов более, чем на 3 триллиона рублей

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Петербургский международный экономический форум  ПМЭФ  конктракты  рекорды 

7 июня. Mossovetinfo.ru – Общая сумма контрактов, заключенных в рамках Петербургского международного экономического форума составила 3,1 триллиона рублей, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя оргкомитета форума, советник президента России Антон Кобяков.

По данным оргкомитета, прошедший форум стал самым представительным за всю историю, его посетили более 19 тысяч участников из 145 стран, в том числе 7 глав государств.

Самой крупной делегацией на форуме стала китайская – она насчитывала 1072 человека. Второе место заняла делегация США – 520 человек. Также представительными были делегации Франции, Германии, Швейцарии, Японии и Великобритании.

Кобяков сообщил, что уже началась подготовка к проведению юбилейного, 25-го ПМЭФ, который пройдет в 2021 году. В рамках подготовки, на территории экспоцентра, где проходит форум, будет построено четыре новых павильона.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Петербургский международный экономический форум  ПМЭФ  конктракты  рекорды 

Возврат к списку

Лента новостей

18:23 В России НА ПМЭФ-2019 заключено контрактов более, чем на 3 триллиона рублей

16:30 Общество Партия «Яблоко» выдвинула 16 кандидатов на выборы в Мосгордуму

15:09 Общество СПЧ и журналисты попросят Колокольцева оценить действия полиции в деле Голунова

13:39 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о мерах по борьбе с жарой

12:49 Общество «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 9 июня в связи с жарой

Актуальные материалы

10:58 Город (Москва и область) В Москве стартовала избирательная компания по выборам в Мосгордуму

11:21 Город (Москва и область) В московском метро назвали причины сбоев в подземке 21 и 23 мая

12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье

10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО

11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru