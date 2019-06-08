7 июня. Mossovetinfo.ru – Общая сумма контрактов, заключенных в рамках Петербургского международного экономического форума составила 3,1 триллиона рублей, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя оргкомитета форума, советник президента России Антон Кобяков.



По данным оргкомитета, прошедший форум стал самым представительным за всю историю, его посетили более 19 тысяч участников из 145 стран, в том числе 7 глав государств.



Самой крупной делегацией на форуме стала китайская – она насчитывала 1072 человека. Второе место заняла делегация США – 520 человек. Также представительными были делегации Франции, Германии, Швейцарии, Японии и Великобритании.



Кобяков сообщил, что уже началась подготовка к проведению юбилейного, 25-го ПМЭФ, который пройдет в 2021 году. В рамках подготовки, на территории экспоцентра, где проходит форум, будет построено четыре новых павильона.