7 июня. Mossovetinfo.ru – Общая сумма контрактов, заключенных в рамках Петербургского международного экономического форума составила 3,1 триллиона рублей, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя оргкомитета форума, советник президента России Антон Кобяков.
По данным оргкомитета, прошедший форум стал самым представительным за всю историю, его посетили более 19 тысяч участников из 145 стран, в том числе 7 глав государств.
Самой крупной делегацией на форуме стала китайская – она насчитывала 1072 человека. Второе место заняла делегация США – 520 человек. Также представительными были делегации Франции, Германии, Швейцарии, Японии и Великобритании.
Кобяков сообщил, что уже началась подготовка к проведению юбилейного, 25-го ПМЭФ, который пройдет в 2021 году. В рамках подготовки, на территории экспоцентра, где проходит форум, будет построено четыре новых павильона.
18:23 В России НА ПМЭФ-2019 заключено контрактов более, чем на 3 триллиона рублей
16:30 Общество Партия «Яблоко» выдвинула 16 кандидатов на выборы в Мосгордуму
15:09 Общество СПЧ и журналисты попросят Колокольцева оценить действия полиции в деле Голунова
13:39 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о мерах по борьбе с жарой
12:49 Общество «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве 9 июня в связи с жарой
10:58 Город (Москва и область) В Москве стартовала избирательная компания по выборам в Мосгордуму
11:21 Город (Москва и область) В московском метро назвали причины сбоев в подземке 21 и 23 мая
12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье
10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО
11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона