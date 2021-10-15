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В России     15.10.2021 10:34

Началась Всероссийская перепись населения

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Теги:  перепись населения 

15 октября. Mossovetinfo.ru — Всероссийская перепись населения началась 15 октября и продлится до 14 ноября.

Это третья всероссийская перепись со времен распада СССР, первые две проводились в 2002 и 2010 годах. Нынешняя перепись должна была состоятся в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса трижды переносилась.

Перепись впервые будет проходить в гибридном формате: офлайн и онлайн по выбору респондента. При этом, перепись впервые будет цифровой, все ответы будут сразу заносится в планшеты переписчиков в электронном виде.

Переписчики будут по-прежнему лично обходить дома и квартиры, однако желающие могут заполнить переписной лист самостоятельно: на портале госуслуг, в МФЦ или на специальном переписном участке.

Всего в переписной лист внесено 33 вопроса: пол, возраст, гражданство, национальность, образование, семейный статус, владение иностранными языками, наличие детей, наличие жилья и другие.

Перепись проводится конфиденциально, предъявлять документы не нужно. Кроме того, отмечается, что перепись не проводится по телефону.

У всех переписчиков будут специальные накидки с логотипом Всероссийской переписи, а также официальные удостоверения.

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Теги: 
перепись населения 

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