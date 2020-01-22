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В России     22.01.2020 09:37

Названы самые популярные автомобили с пробегом в России в 2019 году

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Теги:  автомобили  авторынок  продажи  рейтинги 

22 января. Mossovetinfo.ru – Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» назвали самые популярные модели автомобилей на вторичном российском авторынке в 2019 году.

Чаще всего в 2019 году в России перепродавали Ford Focus – 133 тысячи автомобилей за год. На втором месте Hyundai Solaris (109 тысяч автомобилей), на третьем - Toyota Corolla (103,7 тысячи машин).

В десятку самых популярных машин с пробегом в 2019 году вошли также KIA Rio, Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Opel Astra и Skoda Octavia.


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Теги: 
автомобили  авторынок  продажи  рейтинги 

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