22 января. Mossovetinfo.ru – Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» назвали самые популярные модели автомобилей на вторичном российском авторынке в 2019 году.
Чаще всего в 2019 году в России перепродавали Ford Focus – 133 тысячи автомобилей за год. На втором месте Hyundai Solaris (109 тысяч автомобилей), на третьем - Toyota Corolla (103,7 тысячи машин).
В десятку самых популярных машин с пробегом в 2019 году вошли также KIA Rio, Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Opel Astra и Skoda Octavia.
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