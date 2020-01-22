22 января. Mossovetinfo.ru – Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» назвали самые популярные модели автомобилей на вторичном российском авторынке в 2019 году.



Чаще всего в 2019 году в России перепродавали Ford Focus – 133 тысячи автомобилей за год. На втором месте Hyundai Solaris (109 тысяч автомобилей), на третьем - Toyota Corolla (103,7 тысячи машин).



В десятку самых популярных машин с пробегом в 2019 году вошли также KIA Rio, Toyota Camry, Renault Logan, Chevrolet Niva, Volkswagen Polo, Opel Astra и Skoda Octavia.