19 октября. Mossovetinfo.ru – Аналитики «Авито Авто» назвали топ-10 самых популярных моделей машин на вторичном авторынке России, сообщает журнал «За рулем».



Самой популярной моделью на рынке подержанных автомобилей является Lada Priora. В тройку входят еще две модели российского бренда: Lada Samara и Lada 2110.



В топ-10 вошли также Ford Focus, ВАЗ-2107, Lada 2112, Lada Kalina, Lada Granta, Lada 4x4 (Нива) и Hyundai Solaris.