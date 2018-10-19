19 октября. Mossovetinfo.ru – Аналитики «Авито Авто» назвали топ-10 самых популярных моделей машин на вторичном авторынке России, сообщает журнал «За рулем».
Самой популярной моделью на рынке подержанных автомобилей является Lada Priora. В тройку входят еще две модели российского бренда: Lada Samara и Lada 2110.
В топ-10 вошли также Ford Focus, ВАЗ-2107, Lada 2112, Lada Kalina, Lada Granta, Lada 4x4 (Нива) и Hyundai Solaris.
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