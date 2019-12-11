16 декабря. Mossovetinfo.ru – Эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали профессии, которые будут наиболее востребованы в России в 2020 году, сообщает РИА Новости.



Сообщается, что среди массовых профессий самыми востребованными будут профессии водителя, рабочего, официанта, повара, курьера и продавца.



Также отмечается тенденция, когда в бизнесе все более востребованы становятся узкопрофильные специалисты с высоким уровнем конкретных профессиональных навыков. Среди подобных специалистов наиболее востребованы в следующем году будут специалисты в таргетированной и контекстной рекламе, e-mail-маркетологи, SMM- и SEO-специалисты, программисты, разработчики мобильных приложений, аналитики Big Data, высококвалифицированные инженеры, специалисты по развитию HR-бренда.



В тоже время востребованы останутся специалисты с хорошо развитыми универсальными навыками (умение работать в команде, умение адаптироваться к изменениям, креативность мышления, умение договариваться, способность к обучению).



Эксперты также прогнозируют, что в 2020 году зарплаты в России вырастут на 7-9%, а в IT-сфере – на 10-12 %.