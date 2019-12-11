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В России
16.12.2019, 08:54
Названы самые востребованные профессии в России в 2020 году
16 декабря. Mossovetinfo.ru – Эксперты сервиса по подбору персонала «Работа.ру» назвали профессии, которые будут наиболее востребованы в России в 2020 году, сообщает РИА Новости. Сообщается, ...
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В России
12.12.2019, 10:11
Россияне назвали предпочтительную продолжительность новогодних праздников
12 декабря. Mossovetinfo.ru – Идеальной продолжительностью новогодних праздников россияне считают 1-3 дня, следует из данных исследования, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoT...
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В России
11.12.2019, 13:00
В 2020 году в России вводится новый документ на автомобили
11 декабря. Mossovetinfo.ru – С 31 марта 2020 года в России вводится новый ГОСТ, предусматривающий появление нового документа на автомобиль – этикетки энергоэффективности, сообщает RT. Новый ...