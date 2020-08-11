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В России     12.08.2020 08:35

Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

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Теги:  Минтруд  наемные работники  увольнения 

12 августа. Mossovetinfo.ru – Минтруд, опираясь на данные периода карантина, назвал сферы экономики, в которых наиболее велик риск потерять работу, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По мнению специалистов Минтруда, наиболее высокие риски увольнения касаются работников в сферах торговли, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, в сфере услуг и в транспортной сфере.

При этом, по данным Минтруда, работу могут потерять менее 1% работающих по найму. Всего в стране насчитывается 53,4 миллиона человек, которые работают по найму, а работу могут потерять порядка 217 тысяч человек.


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Теги: 
Минтруд  наемные работники  увольнения 

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