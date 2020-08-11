Другие материалы
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В России
12.08.2020, 08:52
Минтруд предлагает повысить пособия на детей из малоимущих семей
12 августа. Mossovetinfo.ru – Минтруд предлагает со следующего года повысить пособия на детей от 3 до 7 лет для малоимущих семей, соответствующие поправки в законодательство уже готовятся в ведомст...
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В России
12.08.2020, 08:35
Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
12 августа. Mossovetinfo.ru – Минтруд, опираясь на данные периода карантина, назвал сферы экономики, в которых наиболее велик риск потерять работу, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ве...
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В России
11.08.2020, 14:00
Российские ВУЗы начнут работу 1 сентября в очном режиме
11 августа. Mossovetinfo.ru – Российские ВУЗы начнут работу с 1 сентября в традиционном очном формате, сообщил министр образования Владимир Фалько в ходе совещания президента России Владимира Путин...