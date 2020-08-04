Новый стандарт автомобильных номеров начал действовать в России

4 августа. Mossovetinfo.ru - В России с 4 августа начал действовать новый стандарт автомобильных номеров. Например, для мотоциклов теперь будут выпускаться номера меньшего размера.



Для автомобилей с нестандартным местом для крепления появились задние двухстрочные номера. Кроме того, появятся новые номера для мопедов и ретроавтомобилей.