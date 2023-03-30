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В России     31.03.2023 20:41

Основные положения обновленной Концепцию внешней политики России

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Теги:  Россия  Концепция внешней политики  обновление  Совбез  Путин  Указ  Лавров 

31 марта Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Обсуждалась обновлённая Концепция внешней политики Российской Федерации и другие актуальные вопросы.

"Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьёзно скорректировать ключевые документы стратегического планирования. В их числе – Концепция внешней политики Российской Федерации, где обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности", - сказал Путин во вступительном слове, сообщает сайт Кремля.

Президент сообщал, что сегодня подписал Указ об утверждении обновлённой Концепции внешней политики Российской Федерации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров доложил о положениях Концепции:

- в Концепции изложено наше видение принципов более сбалансированного и справедливого мироустройства. Среди них: полицентричность, суверенное равенство государств, обеспечение их права выбирать модели развития, отстаивание культурно-цивилизационного многообразия мира. Содействие становлению многополярного миропорядка определено в качестве рамочной задачи для всех направлений внешней политики;

- сделано ударение на необходимости обеспечения законности в международных отношениях. Провозглашается, что прогрессивное развитие международного права должно учитывать реалии сегодняшнего мира. В условиях острых внешних угроз наша готовность соблюдать принцип неделимости безопасности подтверждается, но в отношении только тех государств и их объединений, которые проявляют взаимность в этом вопросе;

- подход к работе в ООН фокусируется на повышении эффективности этой организации, на переподтверждении фундаментальных целей и принципов её Устава, которые Запад пытается подрывать в своих практических действиях;

- важные новшества закреплены в том, что касается условий для применения силы в целях самообороны в рамках безусловного следования соответствующим требованиям статьи 51 Устава ООН.
В Концепции предусматривается возможность принятия симметричных и асимметричных мер в ответ на недружественные действия против России.
Вводится тезис об использовании Вооружённых Сил для отражения или предотвращения вооружённого нападения на Россию и её союзников. Тем самым мы недвусмысленно заявляем, что будем отстаивать право российского народа на существование и свободное развитие.

- Раскрываются положения, которые затрагивают вопросы защиты российских традиционных духовно-нравственных ценностей, выстраивания сотрудничества с опорой на единый духовно-нравственный ориентир, общий для всех мировых религий;

- абсолютное неприятие неоколониальных практик и чьего бы то ни было гегемонизма;

- в числе несомненных приоритетов – обеспечение прав наших граждан и организаций за рубежом, оказание поддержки соотечественникам, противодействие русофобии, укрепление позиций русского языка в мире, борьба за историческую правду, защита нашей культуры, деполитизация спорта, налаживание новых форм спортивного сотрудничества;

- в региональном разделе Концепции – акцент на стратегические интересы России в контексте углубления евразийской интеграции с опорой на Союзное государство России и Белоруссии, Евразийский экономический союз, ОДКБ, СНГ, формирование большого евразийского партнёрства, дальнейшее укрепление Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС.

- в качестве важнейшего ресурса закрепляется курс на раскрытие потенциала стратегического партнёрства с нашими великими соседями – Китайской Народной Республикой, Республикой Индия, странами исламского мира, а также с государствами АСЕАН, Африканского континента, Латинской Америки и Карибского бассейна.
- подтверждается приверженность мирному решению всех проблем, которые возникают в Арктическом регионе;

- положения Концепции предполагают, что антироссийские шаги недружественных государств будут последовательно и при необходимости жёстко пресекаться;

Чётко закреплена мысль, что мы не изолируемся от англо-саксонских стран и континентальной Европы, не имеем по отношению к ним изначально враждебных намерений. Однако они должны отдавать себе отчёт, что прагматичное взаимодействие с Россией возможно лишь при условии осознания бесперспективности конфронтационной политики и при условии отказа от этой политики в практических действиях. Решать, насколько Запад будет готов следовать этим рекомендациям, будем мы сами.

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Теги: 
Россия  Концепция внешней политики  обновление  Совбез  Путин  Указ  Лавров 

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