18 июня. Mossovetinfo.ru – Вакцина от коронавируса введена первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко. Об этом сообщает Министерство обороны.



Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти – второй. Осложнений у добровольцев не наблюдается.



Ранее сообщалось, что в группу добровольцев входят как военнослужащие, так и гражданские лица. Количественные и качественные параметры выборки добровольцев согласованы Минздравом.



Испытания проводят медики Минобороны и специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.



Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью.