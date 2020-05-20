20 мая. Mossovetinfo.ru – В результате заражения коронавирусной инфекций в России скончались 2 972 человека, сообщает оперативный штаб.



На 20 мая в России зафиксировано 308 705 случаев заболевания во всех регионах страны. От коронавируса вылечились 85 392 человека.