20 мая. Mossovetinfo.ru – В результате заражения коронавирусной инфекций в России скончались 2 972 человека, сообщает оперативный штаб.
На 20 мая в России зафиксировано 308 705 случаев заболевания во всех регионах страны. От коронавируса вылечились 85 392 человека.
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