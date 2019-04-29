29 апреля. Mossovetinfo.ru – С наступлением дачного сезона наряды полиции будут сопровождать все вечерние и ночные пригородные электрички, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УТ МВД России по ЦФО Александра Тарушкина.



По словам Трушкина, с началом дачного сезона работа полиции на пригородных электропоездах будет усилена, а все вечерние и ночные электрички будут сопровождаться нарядами полиции в обязательном порядке. Трушкин разъяснил, что вечерними считаются электрички, отправляющиеся после 20:00.



Кроме того, дополнительные наряды полиции начнут дежурство на всех крупных станциях, таких как «Железнодорожная», «Химки», «Подольск» и другие.