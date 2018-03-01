Послание Президента России Путина «носит особый, рубежный характер»

1 марта /Mossovetinfo.ru/. Владимир Путин, оглашая 1 марта Послание Федеральному собранию РФ, сказал, что это Послание «носит особый, рубежный характер».

«Сегодняшнее послание носит особый, рубежный характер, как и то время, в которое мы живем, когда значимость нашего выбора, значимость каждого шага, поступка исключительно высоки», - сказал Путин,



Глава государства в числе главных задач России назвал необходимость расширения пространства свободы во всех сферах и укрепление институтов демократии.

«Чтобы идти вперед, динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, причем во всех сферах, укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов», - сказал В.Путин.