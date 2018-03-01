Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
В России     01.03.2018 12:35

Послание Президента России Путина «носит особый, рубежный характер»

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Путин  Послание  пространство свободы 

1 марта /Mossovetinfo.ru/. Владимир Путин, оглашая 1 марта Послание Федеральному собранию РФ, сказал, что это Послание «носит особый, рубежный характер».
«Сегодняшнее послание носит особый, рубежный характер, как и то время, в которое мы живем, когда значимость нашего выбора, значимость каждого шага, поступка исключительно высоки», - сказал Путин,

Глава государства в числе главных задач России назвал необходимость расширения пространства свободы во всех сферах и укрепление институтов демократии.
«Чтобы идти вперед, динамично развиваться, мы должны расширить пространство свободы, причем во всех сферах, укреплять институты демократии, местного самоуправления, структуры гражданского общества, судов», - сказал В.Путин.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Путин  Послание  пространство свободы 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

18:00 Город (Москва и область) На портале госуслуг Подмосковья появилась перечни ссылок на генпланы и ПЗЗ

17:49 Город (Москва и область) Паспорт болельщика можно получить в четырех центрах госуслуг «Мои Документы» в Москве

16:33 Власть В день выборов акцию по сбору крови для анализа на онкологию готовит Депздрав

15:06 Город (Москва и область) Власти Москвы переосмыслят программы с учетом Послания Владимира Путина – Собянин

13:32 В России Путин: К концу следующего десятилетия в Россия продолжительность жизни должна превысить 80 лет

Актуальные материалы

13:32 В России Путин: К концу следующего десятилетия в Россия продолжительность жизни должна превысить 80 лет

17:31 Город (Москва и область) 80 квартир в Фонд реновации передают москвичи из первых переселяемых домов

16:20 Другое МОК восстановил членство Олимпийского комитета России

15:43 Мнения Практически до 43 % снизился общий уровень раскрываемости преступлений - Путин

07:58 В мире Сотрудники ФСБ приезжали в Аргентину три раза в ходе спецоперации по пресечению контрабанды кокаина

23:18 В России Минобрнауки сократит количество школьных олимпиад

17:42 Город (Москва и область) Главы Москвы и Подмосковья подписали соглашение на заводе ЛиАЗ о поставке автобусов для Мосгортранса

14:42 Общество Песков: не исключено появление Путина на митинге в Лужниках 3 марта

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru