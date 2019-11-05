5 ноября. Mossovetinfo.ru – Повышение ставки НДС до 20%, которое вступило в силу с 2019 года, позволит в ближайшие три года повысить доходы бюджета страны более чем на 2 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на проектировки Минфина.



По прогнозам в 2020 году от повышения НДС в бюджет дополнительно поступит 639 миллиардов рублей, в 2021-м — 689 миллиардов, в 2022-м — 737 миллиардов.



В 2021 и 2022 годах рост дополнительных поступлений от повышения НДС составит более 7%, что выше уровня инфляции, которая запланирована на уровне 4%.