22 июля. Mossovetinfo.ru – Российские туристы смогут получить денежный кэшбек за туристические поездки в ряд российских регионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию турпоператоров России (АТОР).



В список регионов, за туристические поездки в которые можно будет получить денежный кэшбек, состоит из двух групп. В первую входят 44 региона, кэшбек можно будет получить за турпоездку в любой из этих регионов в период с 15 августа по 20 декабря. Вторая группа состоит из 11 регионов и предусматривает кэшбек за покупку туров с 1 октября до 20 декабря.



При этом, тур обязательно должен включать проезд любым видом транспорта и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию. Время турпоездки должно включать не менее пяти ночей, а общая стоимость тура должна быть не менее 25 тысяч рублей. Кроме того, кэшбек предусмотрен за водные туры с проживанием на корабле.



За турпоездку стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей туристам вернут на карту 5 тысяч рублей, за тур, стоимостью от 50 до 75 тысяч рублей – 10 тысяч рублей, за туры стоимостью больее 75 тысяч рублей – 15 тысяч рублей.