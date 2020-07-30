30 июля. Mossovetinfo.ru – Федерация независимых профсоюзов России направила письмо в Российскую трехстороннюю комиссию, с предложение поднять размер пособия по безработице в стране, сообщают «Известия».
По мнению ФНПР пособие по безработице должно быть не менее прожиточного минимума в регионе, а максимально – достигать уровня средней зарплаты по региону. Также, по мнению профсоюзов, пособие должно возмещать не менее половины утраченного заработка.
Если предложение ФНПР будет принято, то выплаты безработным вырастут в несколько раз и составят от 12 до 51 тысячи рублей.
В пресс-службе Минтруда сообщили, что в настоящий момент изучают письмо ФНПР, однако подчеркнули, что пособие не должно заменять постоянную зарплату, а является лишь мерой поддержки.
В настоящее время в России минимальный размер пособия по безработице составляет 4,5 тысячи рублей (до пандемии было 1,5 тысячи рублей), а максимальный – 12,1 тысячи рублей.
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