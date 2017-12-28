Другие материалы
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В России
28.12.2017, 11:45
Электричка насмерть сбила мужчину на станции Реутово в Подмосковье
28 декабря. Mossovetinfo.ru – Мужчина погиб в результате наезда электрички на станции Реутово в Подмосковье, сообщается на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на...
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В России
28.12.2017, 10:53
Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом
28 декабря. Mossovetinfo.ru – Владимир Путин назвал произошедший в Санкт-Петербурге взрыв терактом, сообщает РИА Новости. «Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт»...
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Город
28.12.2017, 10:15
Как будут отдыхать россияне в 2018 году
28 декабря. Mossovetinfo.ru – Новогодние праздники будут длиться 10 дней - с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. На работу россияне пойдут 9 января. На другие праздники россияне буду...