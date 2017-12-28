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В России     28.12.2017 10:53

Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом

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Теги:  Владимир Путин  Санкт-Петербург  взрыв  теракт  терроризм 

28 декабря. Mossovetinfo.ru – Владимир Путин назвал произошедший в Санкт-Петербурге взрыв терактом, сообщает РИА Новости.

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», — сказал Путин на встрече с офицерами-участниками военной операции в Сирии.

Накануне вечером в камере хранения магазина «Перекресток» в Санкт-Петербурге» сработало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Его мощность составила около 200 грамм в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва пострадали 13 человек.


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Теги: 
Владимир Путин  Санкт-Петербург  взрыв  теракт  терроризм 

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